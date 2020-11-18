В сборной Сербии ещё два "ковида" перед матчем с Россией

Сербская федерация футбола сообщила о новых случаях заражения игроков коронавирусом COVID-19. Ранее стало известно о том, что заболели футболист "Вероны" Дарко Лазович и защитник "Интера" Александр Коларов.

Сейчас поступила информация, что коронавирус также выявлен у вратаря "Базеля" Джордже Николича и полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. Все игроки изолированы от остальной команды.

Кроме этих футболистов, участие в матче Сербия — Россия, не примет полузащитник Душан Тадич, у которого мышечное повреждение.

Игра Сербия — Россия запланирована на 18 ноября. Начало встречи — 22.45. В случае победы команда Черчесова выйдет в дивизион А Лиги наций.

Ранее из-за коронавируса были отменены два матча Лиги наций. Не смогли сыграть Румыния и Норвегия, а также Швейцария и Украина.