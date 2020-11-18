Сёмин считает, что история с Дзюбой отвлекла внимание от выборов в США

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к скандалу вокруг Артёма Дзюбы. Восьмого ноября в соцсетях появилось видео интимного содержания с участием футболиста "Зенита" и сборной России.

В обществе после опубликования ролика произошла дискуссия по поводу поведения футболиста. По мнению Сёмина, таким образом было отвлечено внимание от процесса выборов в США.

"Люди смотрели телевизор и думали — кто победит? Дональд Трамп или Джо Байден? А тут появился Дзюба, и все резко начали писать и говорить о нём. Наверное, Артём решил отвлечь внимание от выборов президента США", — заявил Сёмин в эфире "Матч ТВ".

После появления видео Дзюба был лишён капитанской повязки на матч "Зенита" с "Краснодаром". Также он потерял место в сборной России на ноябрьские матчи.

По словам главного тренера Станислава Черчесова, из команды Дзюбу никто не выгонял. Тренерский штаб решил дать ему возможность провести время с семьёй.