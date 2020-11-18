Сербия перед матчем с Россией потеряла двух футболистов

Сербский футболист Дарко Лазович не сыграет против сборной России в матче Лиги наций. Игра состоится сегодня в Белграде и начнётся в 22.45 по московскому времени.

Футбольный клуб "Верона", за который выступает Лазович, сообщил о том, что игрок сдал положительный тест на COVID-19. Футболиста поместили под карантин.

Кроме того, с россиянами не сыграет полузащитник Душан Тадич. По сообщению сербской федерации футбола, после матча против Венгрии он почувствовал боль в мыщце.

Сборная России лидирует в своей группе дивизиона В. Победа над Сербией позволит россиянам выйти в дивизион А Лиги наций. Сербам победа может позволить остаться в дивизионе В, если Турция проиграет свой матч с Венгрией.