Сербский футболист Дарко Лазович не сыграет против сборной России в матче Лиги наций. Игра состоится сегодня в Белграде и начнётся в 22.45 по московскому времени.
Футбольный клуб "Верона", за который выступает Лазович, сообщил о том, что игрок сдал положительный тест на COVID-19. Футболиста поместили под карантин.
Кроме того, с россиянами не сыграет полузащитник Душан Тадич. По сообщению сербской федерации футбола, после матча против Венгрии он почувствовал боль в мыщце.
Сборная России лидирует в своей группе дивизиона В. Победа над Сербией позволит россиянам выйти в дивизион А Лиги наций. Сербам победа может позволить остаться в дивизионе В, если Турция проиграет свой матч с Венгрией.
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