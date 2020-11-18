Губерниев отреагировал на беременность Юрловой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Екатерина Юрлова пропустит сезон-2020/21. Ранее спортсменка объявила о том, что на днях узнала о своей второй беременности.

"Юрлова беременна — Гореева всех победит", — написал Губерниев в Telegram.

Журналист указал на то, что биатлонистка Анастасия Гореева получила место в сборной России после отказа Юрловой. Ранее тренерский штаб команды назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

Юрлова в своём обращении к болельщикам заявила, что не собирается завершать карьеру. После родов 35-летняя спортсменка собирается вернуться на трассу.