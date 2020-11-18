Сборная Украины настаивает, что готова сыграть со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением о том, что сборная Украины готова провести матч против команды Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА. Игра должна была состояться 17 ноября, но была отменена по решению местных органов власти.

Власти кантона Люцерн вынесли запрет на проведение игры из-за того, что в сборной Украины были обнаружены шесть положительных результатов тестов на коронавирус. Украинцы были отправлены на карантин.

Ранее сообщалось, что УАФ, УЕФА и швейцарская федерация прилагали все усилия, чтобы матч состоялся. Сегодня украинская сторона подтвердила свою позицию — в команде есть 13 здоровых игроков, которые готовы выйти на матч.

"Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас пребывает в Швейцарии. Мы приложим все усилия, чтобы игра состоялась 18 ноября. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче в соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре", — говорится в заявлении УАФ.

Ранее УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил об отмене матча и невозможности провести его 18 ноября. Решение по игре примет Контрольно-дисциплинарная и этическая комиссия УЕФА.