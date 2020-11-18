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Сборная Украины настаивает, что готова сыграть со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с заявлением о том, что сборная Украины готова провести матч против команды Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА. Игра должна была состояться 17 ноября, но была отменена по решению местных органов власти.

Сборная Украины настаивает, что готова сыграть со Швейцарией

Власти кантона Люцерн вынесли запрет на проведение игры из-за того, что в сборной Украины были обнаружены шесть положительных результатов тестов на коронавирус. Украинцы были отправлены на карантин.

Ранее сообщалось, что УАФ, УЕФА и швейцарская федерация прилагали все усилия, чтобы матч состоялся. Сегодня украинская сторона подтвердила свою позицию — в команде есть 13 здоровых игроков, которые готовы выйти на матч.

"Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас пребывает в Швейцарии. Мы приложим все усилия, чтобы игра состоялась 18 ноября. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче в соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре", — говорится в заявлении УАФ.

Ранее УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил об отмене матча и невозможности провести его 18 ноября. Решение по игре примет Контрольно-дисциплинарная и этическая комиссия УЕФА.

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