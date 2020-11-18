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Чемпиону Олимпиады из Кении грозит 20 лет тюрьмы за связь с 15-летней

Олимпийский чемпион из Кении Конселус Кипруто подозревается в надругательстве над несовершеннолетней. Легкоатлет был задержан полицией после того, как провёл три дня в своём доме с 15-летней девушкой, сообщает Inside The Games.

Кипруто признал, что занимался сексом с девушкой, но заявил, что она обманула его, сказав, что ей уже есть 16 лет. В Кении это "возраст согласия". Заявление в полицию написали родители девушки, которая сбежала из дома для встречи с легкоатлетом.

Чемпион был отпущен под залог в 1,8 тыс. долларов. Он ждёт решения суда. Кипруто грозит 20 лет лишения свободы.

Конселус Кипруто

Кениец специализируется на беге на 3000 метров с препятствиями. Он выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2016, после чего два раза был первым на чемпионатах мира.

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