Яндиева, избившего Харитонова, выпустили на свободу

Боец ММА Адам Яндиев во вторник вечером вышел из изолятора временного содержания. Туда он был помещён после драки в "Лужниках" с Сергеем Харитоновым, который в результате этого оказался в больнице с переломом носа и сотрясением мозга.

"Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым", — приводит ТАСС слова Яндиева.

По сведениям источника, Яндиев был выпущен из-за того, что истёк срок задержания на двое суток. Без решения суда правоохранительные органы не имели права держать бойца в ИВС дольше.

Следователь выпустил Яндиева под подписку о невыезде. Ранее полиция открыла дело по статье 115 УК РФ, боец подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предметов, совершённое из хулиганских побуждений. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы до двух лет.