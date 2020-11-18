Глава UFC уверен, что Хабиб проведёт ещё один бой

Глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов проведёт ещё одну защиту чемпионского пояса в лёгком весе. По его словам, в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора не будет разыгрываться титул.

"Нет, Конор и Дастин не будут драться за титул. Хабиб будет. Уверен, он будет драться. Их бой — не за пояс", — приводит MMAFighting слова Уайта.

Нурмагомедов провёл 29 боёв в карьере, в которых одержал 29 побед. На турнире UFC 254 Хабиб победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил чемпионский пояс. После поединка боец объявил о завершении карьеры.

У Нурмагомедова ранее из-за коронавируса умер отец Абдулманап. Хабиб заявил, что не сможет продолжать карьеру без его поддержки.