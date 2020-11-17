Нурмагомедов станет лицом и совладельцем нового сотового оператора

Завершивший спортивную карьеру Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в скором времени представит Eagle Moblie — виртуального оператора мобильной связи, который будет работать в сети Tele2.

По словам Михаила Лехтмана, директора компании "Первый мобильный" (на рынке известна под брендом Eagle Mobile), запуск запланирован на декабрь 2020 года.

"В 2021 году мы планируем оказывать услуги связи в 15 российских регионах. К 2023 — увеличить число своих абонентов до 2 млн", — поделился планами Лехтман.

В развитии и продвижении бренда большие надежды возлагаются как раз-таки на Хабиба Нурмагомедова: пользователей будут привлекать сувенирами с его автографами Хабиба, возможностью сфотографироваться с чемпионом или получить от него лично эксклюзивную запись его боев.

К слову, Нурмагомедов будет лицом бренда и совладельцем компании, однако не будет участвовать в ее текущей работе.