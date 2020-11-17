Вратарь сборной России Сафонов не может вылететь из Стамбула

Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов остаётся в Стамбуле. Там футболист ждёт повторного результата теста на коронавирус.

После матча с Турцией (2:3) Сафонов сдал положительный тест, который посчитали сомнительным. Сейчас решается, куда отправится голкипер - в Белград на матч против Сербии или домой. По сведениям "СЭ", второй вариант более реален.

Матч Сербия - Россия запланирован на 18 ноября. Игра РПЛ между "Краснодаром" и "Тамбовом" состоится 21 ноября.