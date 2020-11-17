Матч Лиги наций Швейцария - Украина отменён из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила об отмене матча Лиги наций между Швейцарией и Украиной. Игра должна была состояться сегодня в 22.45.

После матча с Германией в составе украинской команды обнаружили шесть положительных тестов на коронавирус. Из-за этого врач швейцарского кантона Люцерн, где должна была состояться игра, посадил сборную Украины на карантин.

УАФ отмечает, что украинская и швейцарская федерации футбола, а также УЕФА были полностью готовы к проведению игры. В составе "жёлто-голубых" оставались 18 здоровых футболистов, но решение местных властей делает проведение игры сегодня невозможным.

Судьбу матча решит УЕФА. Ранее СМИ сообщили, что Украина предлагает перенести игру на завтра и привезти в Швейцарию новых футболистов из молодёжной сборной.

Если матч всё же не состоится, то, скорее всего, результат игры определит жеребьёвка, которую проведёт администрация УЕФА.