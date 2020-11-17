Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила об отмене матча Лиги наций между Швейцарией и Украиной. Игра должна была состояться сегодня в 22.45.
После матча с Германией в составе украинской команды обнаружили шесть положительных тестов на коронавирус. Из-за этого врач швейцарского кантона Люцерн, где должна была состояться игра, посадил сборную Украины на карантин.
УАФ отмечает, что украинская и швейцарская федерации футбола, а также УЕФА были полностью готовы к проведению игры. В составе "жёлто-голубых" оставались 18 здоровых футболистов, но решение местных властей делает проведение игры сегодня невозможным.
Судьбу матча решит УЕФА. Ранее СМИ сообщили, что Украина предлагает перенести игру на завтра и привезти в Швейцарию новых футболистов из молодёжной сборной.
Если матч всё же не состоится, то, скорее всего, результат игры определит жеребьёвка, которую проведёт администрация УЕФА.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.