Результат матча Швейцария - Украина может быть определён жеребьёвкой

Власти Швейцарии могут запретить проведение матча Лиги наций против Украины. Игра запланирована на 22.45, но у украинцев большое количество заразившихся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в команде после игры с Германией выявили семь положительных тестов. Власти Люцерна хотят посадить украинскую команду на карантин, сообщает Blick.

УЕФА сейчас проводит консультации, чтобы матч всё же состоялся. Если игру отменят, то судьба матча может определиться при помощи жеребьёвки. В таком случае возможны три варианта:

победа Швейцарии со счётом 1:0;

ничья 0:0;

победа Украины со счётом 1:0.

Кроме того, УЕФА может засчитать техническое поражение Украине, если будет доказано, что команда виновата в заражении футболистов.