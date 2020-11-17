Савченко захотела продолжить карьеру в одиночном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алёна Савченко заявила, что может возобновить карьеру. На Олимпиаде-2018 немка с украинскими корнями завоевала золото в паре с Бруно Массо.

36-летняя спортсменка считает, что ей по силам хорошо выступать в Германии. Савченко попробует выучить тройной аксель и четверной тулуп.

"Смотря на женское фигурное катание в Германии, можно и попробовать. Сейчас главное — дождаться окончания карантина, а там посмотрим. Возможно, я ещё всех удивлю. Я бы не отказалась от второй золотой олимпийской медали. И с удовольствием попробовала бы себя в одиночном катании", — приводит "Чемпионат" слова Савченко.

Савченко, кроме победы на Олимпиаде, завоевала шесть золотых наград на чемпионате мира, выигрывала чемпионат Европы, а также побеждала в финалах и на этапах "Гран-при".