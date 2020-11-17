Матч "Спартак" - "Динамо" в Москве пройдёт со зрителями

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что игра 15-го тура чемпионата РПЛ против "Динамо" пройдёт в присутствии зрителей. Роспотребнадзор и РПЛ разрешили пустить на трибуны стадиона около семи тысяч зрителей.

Ранее "Спартак" был наказан за нарушение по количеству зрителей во время матча против "Зенита". На игре с "Ростовом" присутствовало 2730 человек.

"На матче будут присутствовать около семи тысяч человек. Такое число нам было разрешено", ‑ приводит "РИА Новости" слова Газизова.

Матч "Спартак" — "Динамо" состоится 21 ноября. Игра начнётся в 19.00.