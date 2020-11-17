В сборной Украины выявили ещё три игрока с коронавирусом

Во время нахождения сборной Украины по футболу в Швейцарии футболисты команды сдали ещё три положительных теста на коронавирус. COVID-19 был обнаружен у защитника Сергея Кривцова, полузащитника Руслана Малиновского и нападающего Жуниора Мораеса.

Вместе с тем, Кривцов и Мораес переболели коронавирусом ранее, поэтому результаты тестов поставлены под сомнение. УЕФА разрешает этим игрокам выйти на поле сегодня, но ещё необходимо получить положительный вердикт властей Люцерна, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Таким образом, в составе сборной Украины на матч со Швейцарией осталось три вратаря и 15 полевых игроков. Ранее из-за коронавируса от игры были отстранены ещё три игрока.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о борьбе сборных Украины и Швейцарии в Лиге наций.