Вяльбе раскритиковала Черчесова за отстранение Дзюбы от сборной

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам и глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к скандалу с футболистом Артёмом Дзюбой. По словам олимпийской чемпионки, нападающий "Зенита" не сделал ничего предосудительного.

"Он ничего не нарушил, никого не убил, даже не знаю. Да, он кумир миллионов, но такой же человек, как и остальные… Допустим, он находился на сборе, 20 дней без жены. Нормальный мужик должен был что-то предпринять. Аккуратнее с телефонами", — заявила Вяльбе в интервью телеканалу "Россия 24".

Также Вяльбе заявила, что не понимает, почему Дзюбу отстранили от выступлений за сборную России. Глава российских лыжников отметила, что в её команде это было бы не возможно.

"Если бы это было один в один, как с Дзюбой, уверена, не было бы никаких гонений из сборной. Ну, похихикали бы в команде… Для меня это очень странное решение. Интерес прессы? Так отстраните тогда от сборной прессу, которая не может сосредоточиться на футболе", — заявила Вяльбе.

Дзюба попал в скандал с видео интимного содержания 8 ноября. После этого был аннулирован его вызов в сборную России. Кроме того, на матч "Зенита" с "Краснодаром" футболист вышел без капитанской повязки.