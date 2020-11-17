Песков рассказал о реакции Кремля на "закон Родченкова"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как в Кремле отреагировали на принятие в сенате США "закона Родченкова". Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как акт повлияет на мировой спорт, а также о реакции на документ со стороны WADA.

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на новость о принятии закона. Власти России негативно относятся как к этому акту, так и к другим, в которых США пытаются распространить свою юрисдикцию на другие страны.

"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.

"Закон Родченкова" вступит в силу, если в ближайшие десять дней его подпишет президент США Дональд Трамп.