Павлюченко рассказал, как Карпин выгнал его из "Спартака"

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко рассказал об уходе из "Спартака" в 2008 году. Форвард провёл в составе красно-белых 5,5 лет, отыграл 189 матчей и забил 89 голов.

По словам Павлюченко, он ушёл из "Спартака" после того, как на должность директора был назначен Валерий Карпин. Форвард заявил, что благодарен Карпину, который сразу заявил, что команда будет делать ставку на бразильца Веллитона.

После этого разговора Павлюченко решил покинуть "Спартак" и подписал контракт с "Тоттенхэмом". За английский клуб россиянин провёл 111 матчей, в которых забил 42 мяча.

"Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из "Спартака" и я уехал в Англию. Он пришёл на должность директора и сказал: "Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать". Я сразу его понял", — заявил Павлюченко в интервью на YouTube-канале "МЯЧ Production".

Кроме "Спартака" и "Тоттенхэма", Павлюченко играл за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и московский "Арарат". В 2020 году возобновил карьеру в клубе ПФЛ "Знамя" из Ногинска.

За сборную России отыграл 50 матчей, в которых забил 21 мяч.