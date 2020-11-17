Ибрагимович будет играть за "Милан" до 40 лет

"Милан" и нападающий Злата Ибрагимович близки к продлению контракта ещё на один сезон. Шведский форвард останется в команде до лета 2022 года.

По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович надеется, что "Милан" по итогам сезона-2020/21 выйдет в Лигу чемпионов. Карьеру Златан хотел бы завершить, выступая в этом турнире.

Таким образом, Ибрагимович останется в "Милане" до 40 лет. Юбилей шведа состоится 3 октября 2021 года.

Ибрагимович в "Милане"

Златан выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Тогда команда завоевала последнее для себя чемпионство в Италии. В 85 матчах швед забил 56 мячей.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года. В 29-ти матчах швед забил 20 голов. Команда после семи туров "россонери" лидируют в Серии А, набрав 17 очков.