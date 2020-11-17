WADA раскритиковало принятый в США "закон Родченкова"

Международное антидопинговое агентство (WADA) выступило с критикой принятого в США "закона Родченкова". Акт прошёл чтения в обоих палатах американского парламента и вступит в силу, если в течение десяти дней его подпишет президент Дональд Трамп.

Что такое "закон Родченкова"

По "закону Родченкова" американские суды получат право рассматривать "допинговые" дела вне зависимости от места совершения правонарушения. Главный критерий — дело может быть открыто, если были затронуты права граждан США, то есть любой допинговый случай на турнирах с участием американских спортсменов попадает под юрисдикцию.

Под суд могут попасть все участники процесса, кроме спортсменов. Санкции за применение допинга к ним продолжит выносить WADA. Максимальное наказание по "закону Родченкова" — десять лет лишения свободы или 1 млн долларов штрафа.

Также в законе есть пункт о защите прав информаторов, которые помогают вскрывать допинговые случаи. Кроме того, американские спортсмены получат право подавать гражданские иски против других спортсменов, если будут считать, что их права были нарушены из-за допинговых случаев.

Вместе с тем, "закон Родченкова" попадает только под те соревнования, которые проходят под эгидой WADA. Например, на американские лиги НХЛ и НБА действие закона не распространяется.

Критика "закона Родченкова"

В WADA вновь высказали недовольство принятием акта. В организации считают, что при помощи закона США могут оказывать "политическое давление" на другие страны. Также в организации не понимают, почему закон не действует на американские профессиональные лиги.