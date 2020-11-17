Волочкова призвала к совести тренера Дзюбы

Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу скандала вокруг футболиста Артёма Дзюбы. Неделю назад в Сети было опубликовано видео интимного содержания с игроком "Зенита", что стало предметом спора в российском обществе.

По мнению Волочковой, Дзюба не сделал ничего недостойного, а появление видео — это "подстава" футболиста. Балерина уточнила, что у неё много таких роликов, но это не личная жизнь не должна касаться кого-либо.

Отдельно балерина прошлась по главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. После публикации видео вызов Дзюбы в национальную команду был аннулирован. Он пропустил ноябрьские матчи сборной.

"Я хочу к совести призвать тренера Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал! Да, у меня слезы на глазах", — заявила Волочкова в эфире "России 1".

Дзюба опубликовал обращение к болельщикам, в котором извинился за появление видео в Интернете. Кроме места в сборной России, нападающий лишился капитанской повязки в "Зените" на матч с "Краснодаром".