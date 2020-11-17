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Лига наций УЕФА: семь интриг вторника

Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций состоятся девять матчей. Почти во всех играх есть свои интриги.

Лига наций УЕФА: семь интриг вторника

Германия или Испания?

  • 22.45 Испания — Германия.

Сборные Испании и Германии определят второго участника "Финала четырёх" Лиги наций. Команда, которая победит в этой встрече, займёт первое место в группе 4 дивизиона А. Ничья выгодна немцам — в таком случае они останутся лидерами.

Украина или Швейцария?

  • 22.45 Швейцария — Украина

В этом матче определится команда, которая покинет дивизион А. На данный момент преимущество на стороне украинцев, которые имеют на три очка больше. Так что швейцарцев устроит только победа.

При этом украинцев даже может устроить поражение со счётом 2:3, 3:4 и т. д. Счёт 0:1, 1:2 или победа Швейцарии с разницей в два мяча и больше отправит команду Андрея Шевченко в дивизион В.

  1. Германия — 9 очков.
  2. Испания — 8 очков.
  3. Украина — 6 очков.
  4. Швейцария — 3 очка.

Швеция или Хорватия?

  • 22.45 Хорватия — Португалия.
  • 22.45 Франция — Швеция.

В группе 3 дивизиона А победитель уже определён — в "Финал четырёх" вышла сборная Франции, обыграв Португалию. За третье место заочный спор ведут команды Швеции и Хорватии.

Эти сборные обыграли друг друга с одинаковым счётом 2:1. Если сегодня команды не наберут очков, то худший определится по дополнительным показателям, первые из которых — разница мячей и количество забитых голов.

Пока преимущество на стороне хорватов. При одинаковой разнице "-6" сборная Хорватии забила больше голов.

  1. Франция — 13 очков.
  2. Португалия — 10 очков.
  3. Хорватия — 3 очка, 13 забитых, 7 пропущенных.
  4. Швеция — 3 очка, 9 забитых, 3 пропущенных.

Люксембург или Черногория, Азербайджан или Кипр?

  • 22.45 Люксембург — Азербайджан.
  • 22.45 Черногория — Кипр.

В группе 1 дивизиона С две интриги. За победу и выход в дивизион В спорят команды Черногории и Люксембурга, а за сохранение места в этой лиге — Азербайджан и Кипр.

При равенстве очков по личным встречам у Люксембурга преимущество над Черногорией, а у Азербайджана над Кипром.

  1. Черногоря — 10 очков.
  2. Люксембург — 9 очков.
  3. Азербайджан — 5 очков.
  4. Кипр — 4 очка.

Мальта или Фареры, Гибралтар или Лихтенштейн?

  • 22.45 Мальта — Фареры.
  • 22.45 Андорра — Латвия.
  • 22.45 Гибралтар — Лихтенштейн.

В дивизионе D не определены победители обоих групп. На одно из мест претендуют команды Мальты и Фарер. Мальтийцам нужно обыгрывать соперника с разницей в два мяча или больше, чтобы выйти на первое место. Любой другой результат отправит фрарерцев в дивизион С.

  1. Фареры — 11 очков.
  2. Мальта — 8 очков.
  3. Латвия — 4 очка.
  4. Андорра — 2 очка.

На ещё одну путёвку претендуют Гибралтар и Лихтенштейн. Последним нужна победа с разницей в два мяча.

  1. Гибралтар — 7 очков.
  2. Лихтенштейн — 4 очка.
  3. Сан-Марино — 2 очка.
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