Во вторник, 17 ноября, в Лиге наций состоятся девять матчей. Почти во всех играх есть свои интриги.
Сборные Испании и Германии определят второго участника "Финала четырёх" Лиги наций. Команда, которая победит в этой встрече, займёт первое место в группе 4 дивизиона А. Ничья выгодна немцам — в таком случае они останутся лидерами.
В этом матче определится команда, которая покинет дивизион А. На данный момент преимущество на стороне украинцев, которые имеют на три очка больше. Так что швейцарцев устроит только победа.
При этом украинцев даже может устроить поражение со счётом 2:3, 3:4 и т. д. Счёт 0:1, 1:2 или победа Швейцарии с разницей в два мяча и больше отправит команду Андрея Шевченко в дивизион В.
В группе 3 дивизиона А победитель уже определён — в "Финал четырёх" вышла сборная Франции, обыграв Португалию. За третье место заочный спор ведут команды Швеции и Хорватии.
Эти сборные обыграли друг друга с одинаковым счётом 2:1. Если сегодня команды не наберут очков, то худший определится по дополнительным показателям, первые из которых — разница мячей и количество забитых голов.
Пока преимущество на стороне хорватов. При одинаковой разнице "-6" сборная Хорватии забила больше голов.
В группе 1 дивизиона С две интриги. За победу и выход в дивизион В спорят команды Черногории и Люксембурга, а за сохранение места в этой лиге — Азербайджан и Кипр.
При равенстве очков по личным встречам у Люксембурга преимущество над Черногорией, а у Азербайджана над Кипром.
В дивизионе D не определены победители обоих групп. На одно из мест претендуют команды Мальты и Фарер. Мальтийцам нужно обыгрывать соперника с разницей в два мяча или больше, чтобы выйти на первое место. Любой другой результат отправит фрарерцев в дивизион С.
На ещё одну путёвку претендуют Гибралтар и Лихтенштейн. Последним нужна победа с разницей в два мяча.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.