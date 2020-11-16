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Луческу отреагировал на информацию об уходе из "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на новость о возможном уходе из клуба из-за пандемии COVID-19. Ранее румынское издание Ziare сообщило, что румынский специалист покинет команду в ближайшее время.

Луческу отреагировал на информацию об уходе из "Динамо"

По информации журналистов, Луческу сейчас находится в Киеве в одиночестве. Он проживает в изоляции в квартире, которая была предоставлена ему клубом. Из-за пандемии коронавируса Мирча не может съездить в Румынию, а к нему не имеет возможности приехать жена Нелли. Ранее на столь долгое время супружеская пара не расставалась.

Луческу, который со скандалом пришёл в "Динамо", заявил, что информация не соответствует действительности. Румынский специалист будет и дальше возглавлять киевлян.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Я продолжаю как и раньше работать с клубом", — приводит Footboom слова Луческу.

Румынский специалист, возглавлявший ранее "Шахтёр" на протяжении 12 лет, пришёл в киевский клуб в августе. Под руководством Луческу команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и добилась лидерства в чемпионате Украины после девяти туров.

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