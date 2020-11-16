У восьми футболистов юношеской сборной России выявлен COVID-19

Восемь игроков юношеской сборной России и пять членов тренерского штаба заразились коронавирусом. Команда футболистов 2005 года рождения сейчас находится на сборе в Железноводске, сообщает пресс-служба РФС.

У большинства заразившихся заболевание протекает без симптомов или же с минимальными проявлениями. Все находятся в изоляции под наблюдением врачей.

Команда Владимира Волчека не проводила матчей, а только тренировалась. В последний раз официальная игра сборной U-15 состоялась в марте, когда со счётом 1:0 была обыграна Босния и Герцеговина.