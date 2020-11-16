Россиянин Айдов пожизненно отстранён от футбола за сдачу матчей

Экс-игрок "Анжи" Дмитрий Айдов отстранён пожизненно отстранён от футбола. Игрок не сможет принимать участия в любых соревнованиях или проектах под эгидой ФИФА или национальных федераций, сообщает "Прессбол".

Айдов проходил по делу о сдаче "Гомелем" матчей чемпионата Белоруссии против БАТЭ и "Динамо-Брест". В 2018 году он получил 22 тыс. долларов за то, что его команда проиграла с необходимым счётом.

Дмитрий Айдов

Айдов является воспитанником нижегородского футбола. Сейчас игрок 38 лет. Защитник выступал за такие команды: