Глава белорусского хоккея внесен в "чёрный список" Латвии

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о том, что президент Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков внесен в список персон нон-грата. В Twitter министр опубликовал документ решения по Баскову.

"Такой хоккей нам не нужен", — подписал фото Ринкевич.

В "чёрном списке" Латвии уже более ста белорусских чиновников, в том числе президент страны Александр Лукашенко.

В 2021 году Латвия и Белоруссия совместно должны принять чемпионат мира по хоккею. После того как Лукашенко выиграл выборы, а в стране начались беспорядки, латвийские чиновники выразили протест против проведения турнира с Минском.

В международной федерации пока не приняли решение по этому поводу. Соревнования запланированы с 21 мая по 6 июня.