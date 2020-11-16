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"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба

В Челябинске было испорчено граффити с изображением чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные закрасили чёрной краской лицо бойца смешанных единоборств, сообщает "Регион-74".

"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба

На граффити теперь вместо лица Хабиба надпись "Не наш герой". Рисунок на одном из зданий ранее сделал южноуральский райтер Тимур Бразил.

Хабиб Нурмагомедов в октябре победил Джастина Гэтжи на турнире UFC и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После завершения поединка россиянин объявил об уходе из спорта.

После этого депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Призыв вызвал бурную полемику в обществе. 

Позже Омаров объяснил своё обращение тем, что Хабиб является примером для молодёжи. Он заявил, что если Нурмагомедову не дать звание Героя России, то можно вручить другую награду.

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