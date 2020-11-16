"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба

В Челябинске было испорчено граффити с изображением чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Неизвестные закрасили чёрной краской лицо бойца смешанных единоборств, сообщает "Регион-74".
На граффити теперь вместо лица Хабиба надпись "Не наш герой". Рисунок на одном из зданий ранее сделал южноуральский райтер Тимур Бразил.
Хабиб Нурмагомедов в октябре победил Джастина Гэтжи на турнире UFC и в третий раз защитил свой чемпионский пояс. После завершения поединка россиянин объявил об уходе из спорта.
После этого депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Призыв вызвал бурную полемику в обществе.
Позже Омаров объяснил своё обращение тем, что Хабиб является примером для молодёжи. Он заявил, что если Нурмагомедову не дать звание Героя России, то можно вручить другую награду.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.