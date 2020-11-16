"Барселона" устроит распродажу игроков зимой

"Барселона" планирует выставить на трансфер в январе сразу шесть футболистов. В команде перестройка состава из-за Рональда Кумана, который недавно стал главным тренером, сообщает sport.es.

На трансферы выставлены:

Эктор Фирпо - есть интерес со стороны "Интера" и "Наполи";

- есть интерес со стороны "Интера" и "Наполи"; Матеус Фернандес - интересовался "Монако";

- интересовался "Монако"; Самуэль Юмтити - возможна аренда в "Лион" или "Рому";

- возможна аренда в "Лион" или "Рому"; Мартин Браутвэйт - интерес из Англии

- интерес из Англии Карлос Аленья, Рикардо Пуч - аренды в Италию, Англию или Португалию.

Взамен "Барселона" собирается приобрести только одного футболиста - Куману нужен нападающий "Лиона" Мемфис Депай. С ним каталонцы вели переговоры в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась.