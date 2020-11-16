"Барселона" устроит распродажу игроков зимой

"Барселона" планирует выставить на трансфер в январе сразу шесть футболистов. В команде перестройка состава из-за Рональда Кумана, который недавно стал главным тренером, сообщает sport.es.
На трансферы выставлены:
Взамен "Барселона" собирается приобрести только одного футболиста - Куману нужен нападающий "Лиона" Мемфис Депай. С ним каталонцы вели переговоры в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.