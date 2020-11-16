Голкипер сборной России Матвей Сафонов сдал положительный тест на коронавирус. В пресс-службе национальной команды его назвали "сомнительным".
"В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной", — говорится в заявлении команды.
Остальные футболисты получили отрицательные тесты и продолжают подготовку к матчу против Сербии. Сборная России сыграет в Белграде 18 ноября.
По результатам матча будет определено турнирное положение команды. Победа над Сербией гарантирует сборной России первое место в группе и выход в дивизион А Лиги наций.
Сборная России опережает Венгрию по личным встречам — 3:2, 0:0.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.