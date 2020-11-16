Голкипер сборной России сдал положительный тест на COVID-19

Голкипер сборной России Матвей Сафонов сдал положительный тест на коронавирус. В пресс-службе национальной команды его назвали "сомнительным".

"В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной", — говорится в заявлении команды.

Остальные футболисты получили отрицательные тесты и продолжают подготовку к матчу против Сербии. Сборная России сыграет в Белграде 18 ноября.

По результатам матча будет определено турнирное положение команды. Победа над Сербией гарантирует сборной России первое место в группе и выход в дивизион А Лиги наций.

Россия — 8 очков. Венгрия — 8. Турция — 6. Сербия — 3.

Сборная России опережает Венгрию по личным встречам — 3:2, 0:0.