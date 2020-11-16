Кравец посмотрела видео с Дзюбой и рассказала о шалостях футболистов

Российская певица, актриса и модель Алёна Кравец рассказала о своём отношении к скандалу с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Девушка отметила, что для футболистов такое поведение не является необычным.

Кравец сделал громкое заявление о том, что в раздевалках футболисты позволяют себе "маленькие шалости".

"Мне жаль, что это видео Артема стало общественным достоянием. У меня много знакомых футболистов, я знаю, что в раздевалках они часто помогают друг другу снять напряжение после матчей. Люди по своей природе бисексуальны, и нельзя их осуждать за маленькие шалости", - приводит tv_zvezdy слова Кравец.

Ролик интимного содержания с Дзюбой был опубликован в соцсетях. По сведениям СМИ, за несколько дней до этого футболисты пытались шантажировать видео, а вымогатель якобы требовал от него 5 млн долларов.

Дзюба отказался платить и попал в скандал. Из-за видео Артём лишился места в составе сборной России по футболу. Кроме того, в матче "Зенит" - "Краснодар" Дзюба вышел на поле без капитанской повязки.

Позже футболист обратился к болельщиком и извинился за появление видео в Сети. Игрока поддержали многие звёзды российского шоу-бизнеса.