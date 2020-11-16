Медведева пропустит московский этап серии "Гран-при"

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Евгения Медведева не будет участвовать в московском этапе серии "Гран-при". По его словам, спортсменка продолжает лечение.

"Медведева не будет участвовать в Гран-при. Она ещё восстанавливается", — приводит "Чемпионат" слова Горшкова.

Ранее сообщалось, что у спортсменки проблемы со спиной. Двукратная чемпионка мира и победительница финалов "Гран-при" пропустила все соревнования в этом году. Скорее всего, она так и не выйдет на лёд до конца сезона.

Московский этап "Гран-при" пройдёт с 21 по 22 ноября. Участие в нём примут российские фигуристы, а также представители ближнего зарубежья.