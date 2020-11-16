Суд над Широковым состоится в ноябре

Адвокат Александр Островский назвал дату первого заседания суда по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова. Рассмотрение иска футбольного арбитра Никиты Данченкова состоится 25 ноября, сообщает "СЭ".

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы квалифицировала дело Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ — "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

По этой статье Широков может получить до двух лет лишения свободы.

Широков нанёс травмы Данченкову во время любительского матча. Бывший футболист увидел перед собой красную карточку и ударил арбитра рукой и ногой.

После драки Широков пытался выйти на контакт с Данченковым, но судья не принял извинений и написал заявление в полицию. Защита потребовала применить к обвиняемому статью "покушение на убийство", но получила отказ.