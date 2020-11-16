Норвегии разрешили провести матч с Австрией, но молодёжным составом

Сборная Норвегии по футболу не разрешила национальной команде провести матч против Австрии на выезде. Ранее сорвалась игра норвежцев против Румынии - у скандинавов выявили положительный тест на коронавирус в команде.

По этой причине министерство здравоохранения Норвегии вынесло решение о карантине для всей команды. Сборная не смогла вылететь в Румынию и останется дома во время матча с Австрией.

По сообщению Федерации футбола Норвегии, матч с Австрией всё же состоится. Но на игру выйдет молодёжный состав "викингов".

Игра Австрия - Норвегия состоится 18 ноября в Вене.