Малкин вошел в число лучших центрфорвардов НХЛ

Официальный телеканал НХЛ составил список лучших центрфорвардов, которые продолжают карьеру. Возглавил рейтинг Коннор Макдэвид из "Эдмонтона".

В топ-7 также вошли Натан Маккиннон ("Колорадо"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Остон Мэтьюз ("Торонто"), Джек Айкел ("Баффало") и Патрис Бердерон ("Бостон").

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин занял восьмое место в списке. Россиянин провёл 907 матчей, в которых забросил 416 шайб и сделал 660 передач. С "Пингвинз" он завоевал три Кубка Стэнли.