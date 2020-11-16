Украинская биатлонистка сломала позвоночник в ДТП

Биатлонистка сборной Украины Алина Мирошниченко попала в ДТП в селе Токари Сумской области. Автомобиль, в котором она находилась на пассажирском сиденье, перевернулся и протаранил забор.
По сведениям УНИАН, у Мирошниченко диагностирован перелом позвоночника. Девушке провели операцию, но пока она не чувствует ног.
Мирошниченко является неоднократной чемпионкой Украины среди девушек.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.