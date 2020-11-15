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Яндиев утверждает, что не использовал кастет в драке с Харитоновым

Адам Яндиев, задержанный сотрудниками ОМОН, заявил в ходе допроса, что не использовал кастет в драке с Сергеем Харитоновым.

"Вы на эти руки посмотрите, там все видно. Надо детально все рассмотреть, был ли этот кастет", — отметил боец.

Напомним, драка бойцов произошла 13 ноября. После инцидента Яндиева отпустили, поскольку он отказался свидетельствовать против себя. Однако 15 ноября его задержал ОМОН, поскольку он стал фигурантом двух уголовных дел.

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