Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и избил его из-за денежного долга.

Харитонов утверждает, что неоднократно одалживал Яндиеву большие денежные суммы. Общая сумма долга, по его словам, составляет около миллиона рублей.

"Он меня спросил, я что, тебе денег должен. Я сказал, что да, должен. Он ответил что-то в роде, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут он ударил, а у него в руке что-то было, он всегда с собой кастет носил. Он мне этим ударом орбитальную кость сломал", — рассказал боец смешанных единоборств.