Известный боец смешанных единоборств Адам Яндиев впервые высказался об избиении своего коллеги Сергея Харитонова.

Ранее он нанёс Харитонову несколько мощных ударов кастетом в голову на стадионе "Лужники". Яндиев утверждает, что готов раскрыть правду, которая полностью перевернёт отношение россиян к этой истории.

"Дорогие друзья, братья и сестры, ас-саляму алейкум! Прошу прощения, только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. Наберитесь немного терпения. Завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем, про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра вы всё узнаете", — написал Яндиев в Instagram.