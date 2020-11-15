Экс-фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова публично пожаловалась на размер своей пенсии, которая составляет 90 тысяч рублей.

60-летняя спортсменка утверждает, что ей не хватает денег даже на самые необходимые расходы.

"Всё вместе — где-то 85-90 тысяч. У меня так много забот, мне этого не хватает. Льготы — из-за того, что я олимпийская чемпионка, у меня есть звание Ветеран труда, и это позволяет платить меньше за свет, электричество, услуги ЖКХ. Есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, это очень удобно", — утверждает Бестемьянова.

Оказалось, что она часто любит баловать себя дорогими покупками, например, кольцами с бриллиантами.