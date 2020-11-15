Бывшая фигуристка Наталья Бестемьянова публично пожаловалась на размер своей пенсии, которая составляет 90 тысяч рублей.
60-летняя спортсменка утверждает, что ей не хватает денег даже на самые необходимые расходы.
"Всё вместе — где-то 85-90 тысяч. У меня так много забот, мне этого не хватает. Льготы — из-за того, что я олимпийская чемпионка, у меня есть звание Ветеран труда, и это позволяет платить меньше за свет, электричество, услуги ЖКХ. Есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, это очень удобно", — утверждает Бестемьянова.
Оказалось, что она часто любит баловать себя дорогими покупками, например, кольцами с бриллиантами.
"Я могу купить кольцо какое-нибудь сумасшедшее с бриллиантом сама себе, за 2-3 тысячи долларов. Но я мало что покупаю в Москве. Я люблю покупать за границей. Я ищу места, где можно купить красиво и недорого, это мое хобби, и я знаю эти места по всему миру. Поэтому если я покупаю кольцо за 2-3 тысячи долларов, то в Москве оно будет стоит дороже", — пояснила четырёхкратная чемпионка мира.
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