Власти запретили сборной Норвегии лететь на матч с Румынией

Сборная Норвегии не смогла вылететь на матч Лиги наций в Бухарест. Власти обязали команду пройти двухнедельный карантин несмотря на то, что все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала дали отрицательные результаты.

Норвежская футбольная федерация обратилась к правительству с просьбой сделать исключение, но получила отказ.

15 ноября в Бухаресте должен был состояться матч Румыния — Норвегия. Решение о поединке позже примет УЕФА. Также под угрозой срыва игра Австрия — Норвегия, которая была запланирована на 18 ноября.

Норвегия вместе с Австрией лидировала в турнирной таблице Лиги наций после четырёх туров.