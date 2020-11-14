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Власти запретили сборной Норвегии лететь на матч с Румынией

Сборная Норвегии не смогла вылететь на матч Лиги наций в Бухарест. Власти обязали команду пройти двухнедельный карантин несмотря на то, что все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала дали отрицательные результаты.

Норвежская футбольная федерация обратилась к правительству с просьбой сделать исключение, но получила отказ.

15 ноября в Бухаресте должен был состояться матч Румыния — Норвегия. Решение о поединке позже примет УЕФА. Также под угрозой срыва игра Австрия — Норвегия, которая была запланирована на 18 ноября.

Норвегия вместе с Австрией лидировала в турнирной таблице Лиги наций после четырёх туров.

  1. Австрия — 9 очков.
  2. Норвегия — 9.
  3. Румыния — 4.
  4. Северная Ирландия — 1.
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