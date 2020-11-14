УЕФА ввёл санкции против главного тренера донецкого "Шахтёра" Луиша Каштру по итогу матча второго тура Лиги чемпионов против "Интера" (0:0). Португалец опоздал к началу встречи, из-за чего она была задержана на несколько минут.
Для Каштру это второе подобное нарушение за год. В августе португальский тренер опоздал на матч Лиги Европы против "Вольфсбурга" (3:0) и тогда получил условное отстранение.
Из-за повторного нарушения Каштру наказан отстранением на один матч Лиги чемпионов. Он не сможет присутствовать на игре четвёртого тура против "Боруссии" (Менхенгладбах). Матч состоится 25 ноября в Германии.
Кроме отстранения, Каштру заплатит штраф в размере 5 тыс. евро. "Шахтёр" оштрафован на 20 тыс. евро.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.