Тренер "Шахтёра" отстранён на одну игру ЛЧ за опоздание на матч

УЕФА ввёл санкции против главного тренера донецкого "Шахтёра" Луиша Каштру по итогу матча второго тура Лиги чемпионов против "Интера" (0:0). Португалец опоздал к началу встречи, из-за чего она была задержана на несколько минут.

Для Каштру это второе подобное нарушение за год. В августе португальский тренер опоздал на матч Лиги Европы против "Вольфсбурга" (3:0) и тогда получил условное отстранение.

Из-за повторного нарушения Каштру наказан отстранением на один матч Лиги чемпионов. Он не сможет присутствовать на игре четвёртого тура против "Боруссии" (Менхенгладбах). Матч состоится 25 ноября в Германии.

Кроме отстранения, Каштру заплатит штраф в размере 5 тыс. евро. "Шахтёр" оштрафован на 20 тыс. евро.