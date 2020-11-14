Друг Харитонова написал заявление в полицию на Яндиева

Адвокат Александр Кравцов сообщил, что боец смешанных единоборств Руслан Абдо подал заявление в полицию после драки в "Лужниках". По сведениям СМИ, побои ему нанёс другой боец ММА Адам Яндиев.

После этого Яндиев несколько раз ударил друга Абдо Сергея Харитонова. Тот попал в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, в понедельник ему будет проведена операция. Ранее сам Харитонов подал заявление в полицию.

"Заявление уже написано. Второй человек мог двигаться и подал заявление. Это будет гражданский иск", — приводит ТАСС слова Кравцова.

Абдо ранее рассказал, что общение с Яндиевым изначально проходило без конфликтов. Но когда его собеседник узнал, что Руслан дружит с Харитоновым, сломал ему нос.