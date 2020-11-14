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Друг Харитонова написал заявление в полицию на Яндиева

Адвокат Александр Кравцов сообщил, что боец смешанных единоборств Руслан Абдо подал заявление в полицию после драки в "Лужниках". По сведениям СМИ, побои ему нанёс другой боец ММА Адам Яндиев.

Друг Харитонова написал заявление в полицию на Яндиева

После этого Яндиев несколько раз ударил друга Абдо Сергея Харитонова. Тот попал в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, в понедельник ему будет проведена операция. Ранее сам Харитонов подал заявление в полицию.

"Заявление уже написано. Второй человек мог двигаться и подал заявление. Это будет гражданский иск", — приводит ТАСС слова Кравцова.

Абдо ранее рассказал, что общение с Яндиевым изначально проходило без конфликтов. Но когда его собеседник узнал, что Руслан дружит с Харитоновым, сломал ему нос.

"Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице", — заявил Абдо в интервью "Рен ТВ".

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