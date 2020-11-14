Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Об этом рассказал его адвокат Александр Кравцов.

"Состояние пока тяжелое, оставили его в больнице. У него сотрясение головного мозга, перелом носа, перелом лицевой кости под глазом, не могу сказать правильно, поскольку это медицинский термин, ушиб ноги и гематома на глазу", — отметил правозащитник.