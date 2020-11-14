Экс-боец UFC Олег Тактаров отреагировал на драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева. В пятницу вечером в "Лужниках" Харитонов был избит и попал в больницу.
Сообщалось, что Яндиев сначала напал на друга Харитонова, а затем нанёс несколько ударов самому Сергею. У бойца диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.
По сведениям СМИ, причиной конфликта стал финансовый спор между бойцами — Яндиев якобы должен Харитонову два млн рублей.
Тактаров опубликовал в Instagram стихотворение, которое назвал "Про братьев и алкашей". "Правда. Ру" приводит часть произведения спортсмена:
У русских к слову "брат" особое почтенье:
Кого попало им не назовут
…бывают, правда, исключенья
(но это в случаях, когда нальют).
Другое дело на Востоке:
Иные правила, привычки, вкус,
И в пёстром лицемерия потоке
Особняком на памяти стоит один ингуш.
А дело было в "Луже" на турнире,
Я просто время убивал,
Кто убивал его в соседнем баре,
Я ж делал это там, где рассказал…
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.