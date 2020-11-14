Тактаров написал стих про избиение Харитонова

Экс-боец UFC Олег Тактаров отреагировал на драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева. В пятницу вечером в "Лужниках" Харитонов был избит и попал в больницу.

Сообщалось, что Яндиев сначала напал на друга Харитонова, а затем нанёс несколько ударов самому Сергею. У бойца диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.

По сведениям СМИ, причиной конфликта стал финансовый спор между бойцами — Яндиев якобы должен Харитонову два млн рублей.

Тактаров опубликовал в Instagram стихотворение, которое назвал "Про братьев и алкашей". "Правда. Ру" приводит часть произведения спортсмена: