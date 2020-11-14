Лэнс Стролл в Турции завоевал первый поул в карьере

Гонщик "Формулы-1" Лэнс Стролл выиграл квалификацию "Гран-при Турции". Заезды состоялись при сложных погодных условиях — первый сегмент даже прерывался из-за дождя.

Стролл последним кругом смог опередить своего партнёра по команде Серхио Переса, а также гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Канадец завоевал первый поул в своей карьере.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, который может в Стамбуле завоевать седьмой титул, будет стартовать с третьего ряда — он показал шестой результат.

Российский пилот Даниил Квят не смог пройти первый сегмент. Он будет стартовать с девятого ряда.

Стартовая решётка "Гран-при Турции":