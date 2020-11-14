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Лэнс Стролл в Турции завоевал первый поул в карьере

Гонщик "Формулы-1" Лэнс Стролл выиграл квалификацию "Гран-при Турции". Заезды состоялись при сложных погодных условиях — первый сегмент даже прерывался из-за дождя.

Лэнс Стролл в Турции завоевал первый поул в карьере

Стролл последним кругом смог опередить своего партнёра по команде Серхио Переса, а также гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Канадец завоевал первый поул в своей карьере.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, который может в Стамбуле завоевать седьмой титул, будет стартовать с третьего ряда — он показал шестой результат.

Российский пилот Даниил Квят не смог пройти первый сегмент. Он будет стартовать с девятого ряда.

Стартовая решётка "Гран-при Турции":

  • 1-й ряд: Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — Макс Ферстаппен (Ред Булл).
  • 2-й ряд: Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) — Александер Албон (Ред Булл).
  • 3-й ряд: Даниэль Риккардо (Рено) — Льюис Хэмилтон (Мерседес).
  • 4-й ряд: Эстебан Окон (Рено) — Кими Райкконен (Альфа Ромео).
  • 5-й ряд: Валттери Боттас (Мерседес) — Антонио Джиовинации (Альфа Ромео).
  • 6-й ряд: Ландо Норрис (Макларен) — Себастьян Феттель (Феррари).
  • 7-й ряд: Карлос Сайнс (Макларен) — Шарль Леклер (Феррари).
  • 8-й ряд: Пьер Гасли (Альфа Таури) — Кевин Магнуссен (Хаас).
  • 9-й ряд: Даниил Квят (Альфа Таури) — Ромен Гросжан (Хаас).
  • 10-й ряд: Джордж Расселл (Уильямс) — Николас Латифи (Уильямс).
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