Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Турции"

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Турции". Он показал 17-е время на первом сегменте.

Квалификация несколько раз прерывалась. Сначала из-за дождя, затем в следствие сходов пилотов на обочину. Самого Квята на последнем круге развернуло. Россиянин в разговоре с командой уточнил, что ему ничего не видно из-за осадков.

Последние места на стартовой решётке в Стамбуле займут: