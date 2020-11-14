Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Турции". Он показал 17-е время на первом сегменте.
Квалификация несколько раз прерывалась. Сначала из-за дождя, затем в следствие сходов пилотов на обочину. Самого Квята на последнем круге развернуло. Россиянин в разговоре с командой уточнил, что ему ничего не видно из-за осадков.
Последние места на стартовой решётке в Стамбуле займут:
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.