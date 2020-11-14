Квалификация "Гран-при" Турции прервана из-за дождя

Квалификационные заезды на трассе "Формулы-1" в Стамбуле были прерваны из-за дождя. Во время первого сегмента на асфальте собралось большое количество воды, стюарды решили не рисковать и остановили гонку.

Спустя 15 минут дождь закончился, а на трассе появилась специальная техника для осушения трассы. В ближайшее время квалификация должна быть продолжена.

Ранее лидер чемпионата Льюис Хэмилтон раскритиковал организаторов "Гран-при" Турции. По его словам, трасса в Стамбуле слишком скользкая.