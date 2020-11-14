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Газзаев назвал Россию идеальным вариантом проведения Евро-2020

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что Россия справится с проведением Евро-2020 в одиночку. Нашу страну он назвал идеальным вариантом для УЕФА в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Газзаев назвал Россию идеальным вариантом проведения Евро-2020

Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) ведёт переговоры с УЕФА, чтобы провести чемпионат Европы самостоятельно. По действующему плану в Лондоне должны пройти семь из 51 игры Евро-2020.

Остальные матчи планируют принять Санкт-Петербург, Баку, Глазго, Дублин, Мюнхен, Бильбао, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Рим и Копенгаген. Турнир должен состояться летом 2021 года. Из-за пандемии коронавируса в УЕФА допускают вариант сокращения количества хозяев соревнований вплоть до одной страны.

По словам Газзаева, в Великобритании не могут дать гарантий того, что "ковид" не затронет турнир летом. По его словам, Россия наиболее подготовлена к тому, чтобы в одиночку принять Евро-2020.

"Два года назад мы провели Чемпионат мира, инфраструктура в отличном состоянии: и базы, и стадионы, и всё остальное… Если и проводить Евро в одной стране, я считаю, лучше России нет варианта на сегодняшний день", — заявил Газзаев.

Депутат считает, что УЕФА выберет ту страну, в которой будет благоприятная эпидемиологическая обстановка. По мнению Газзаева, это будет Россия.

Все участники и расписание матчей Евро-2020

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