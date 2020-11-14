Расписание матчей сборных на субботу

В субботу, 14 ноября, состоятся матчи пятого тура Лиги наций УЕФА. Всего сегодня будут сыграны девять матчей турнира.

Начнётся вечер в 17.00 играми футбольных "карликов" из Дивизиона D, продолжится в 20.00 матчами команд Дивизиона C, а завершится за полночь встречами сборных из Дивизиона А.

В 22.45 на поле выйдут гранды европейского футбола — Германия, Португалия, Франция и Испания. Последние чемпионы Европы и мира проведут очную встречу в Лиссабоне.

Лига наций, 14 ноября: