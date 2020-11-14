Баскетболист сборной Украины попался на игре в букмекерской конторе

Баскетболист сборной Украины Александр Кобец был выгнан из клуба "Черкасские Мавпы" за игру на тотализаторе. В команде считают, что игрок манипулировал результатами матчей, на которые ставил деньги в конторах.

"Мавпы" разорвали контракт с баскетболистом в одностороннем порядке. Воспитанник клуба нарушил спортивный принцип, его дело будет передано в украинскую федерацию баскетбола.

"Клуб считает, что Кобец принимал участие в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне", — говорится в сообщении "Мавп".

24-летний атакующий защитник ранее пытался устроиться в НБА. Он прошёл тренировочный лагерь с командой "Кэпитал Сити Гоу-Гоу", фарм-клубом "Вашингтон Уизардс". Из-за травмы не смог реализовать свой потенциал и вернулся на Украину.

Кобец является лидером "Черкасских Мавп" и самым результативным баскетболистом в истории клуба.